Estrae una pistola in piazza del Duomo: paura a Milano, denunciato un 47enne

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Un senegalese di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri per "porto di armi e oggetti atti a offendere" per aver estratto una pistola in piazza del Duomo, a Milano. L'arma era una fedele replica di una Beretta calibro 9 senza il tappo rosso, intorno alle 15.30 di ieri diversi passanti hanno segnalato al centralino dei carabinieri e ad alcuni militari in piazza di aver visto uno straniero armato. In pochi minuti l'uomo è stato individuato seduto all'altezza dei giardinetti delle palme, davanti allo stazionamento dei taxi, di fronte al Duomo. La pistola era nello zaino, non è stato in grado di spiegare cosa stesse facendo. I carabinieri hanno spiegato che non l'ha puntata contro nessuno, più probabilmente è stato notato mentre la infilava nello zaino. Il senegalese ha un regolare permesso di soggiorno e un precedente per reati contro il patrimonio.