In zona universitaria Bologna una via a Beniamino Andreatta

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - E' stata intitolata questa mattina all'economista e politico Beniamino Andreatta il tratto di strada tra via San Leonardo e Viale Quirico Filopanti - già tratto di via Belmeloro - nella zona universitaria di Bologna, dove ha sede la Johns Hopkins. Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco, Virginio Merola, il figlio di Andreatta, Filippo, e molti amici e protagonisti della vita pubblica passati e presenti della vita pubblica bolognese e non solo, primo fra tutti l'ex premier, Romano Prodi. Presenti, tra gli altri, l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini, Pierluigi Castagnetti, Pier Ferdinando Casini, Gianluca Beneamati, Andrea De Maria e Gianluca Galletti. "Tutti abbiamo goduto di un suo aiuto - ha detto Prodi - Mai nessuno ha seminato gratuitamente consigli come lui, anche quando non gli conveniva. Questa più che cerimonia è gratitudine alla persona. Ci ha tanto aiutato e fatto tanto bene. Quindi dico grazie professor Andreatta". (ANSA).