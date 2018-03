(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Per ora i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Telelombardia. "Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. Poi nei fatti, nei numeri uno si dimostra affidabile o non affidabile" ha spiegato aggiungendo che "quello che hanno detto, hanno fatto. Come Di Maio e Grillo hanno detto Salvini ha dato una parola e l'ha mantenuta, io apprezzo la gente che dice una cosa e poi la fa" e questo "vale anche per Berlusconi: alla fine abbiamo chiuso con il centrodestra compatto".