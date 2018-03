Afghanistan: al via a Tashkent conferenza per stimolare pace

(ANSA) - KABUL, 26 MAR - Tutto è pronto a Tashkent, in Uzbekistan, per l'avvio nella serata di oggi della conferenza internazionale sull'Afghanistan, co-presieduta dal presidente afghano Ashraf Ghani e dal collega uzbeko Shavkat Mirziyoyev, a cui intervengono ministri, vice-ministri e responsabili di alto livello di 23 fra Nazioni ed organizzazioni internazionali. La conferenza proseguirà domani ed è un follow up della seconda riunione del cosiddetto 'Processo di Kabul' tenutasi a fine febbraio e durante la quale Ghani ha presentato ai talebani ed agli altri gruppi armati una ampia proposta di avvio di un dialogo di pace. Lo stesso capo dello Stato afghano ha reso noto che a margine dell'incontro avrà riunioni con il presidente Mirziyoyev, con la massima rappresentante della politica estera comunitaria, Federica Mogherini, e con altri capi delegazione. A quanto risulta i talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan sono stati invitati a partecipare alla conferenza, ma non saranno presenti.