Incendi: 72enne muore in rogo in casa a Firenze, due feriti

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Un uomo di 72 anni è morto in un incendio che, intorno a mezzanotte, ha attaccato una palazzina di due piani in via Ser Ventura Monachi, nel quartiere di San Niccolò, non lontano dal centro di Firenze. La moglie, 67 anni, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dov'è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti con sei mezzi e 16 unità, anche il 118 e la polizia di Stato. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per entrare nella casa e portare fuori la coppia di anziani. L'uomo è stato rianimato a lungo sul posto, ma i soccorsi per lui sono stati inutili.