Incendio in un appartamento a Napoli, tre persone ferite

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento di via Nicolardi, a Napoli. Tre persone ferite. Due donne - di 80 e 50 anni - hanno riportato gravi ustioni mentre un 35enne è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri che hanno accertato che le fiamme sono divampate per cause accidentali. I feriti sono stati portati dal "118" al vicino ospedale "Cardarelli".