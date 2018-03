Tribunale le toglie figlio e lei minaccia suicidio

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Una donna di 35 anni di origini nigeriane al quarto mese di gravidanza si è barricata in casa e minaccia il suicidio perché il tribunale le ha tolto il primo figlio. Tutto è iniziato la scorsa notte, nel popolare quartiere delle 'Lavatrici' di Genova Prà. E' tuttora in corso la trattativa con i carabinieri. Sul posto sono presenti anche due ambulanze. I vigili del fuoco hanno posizionato i teloni sotto la finestra per ammortizzare l'eventuale caduta. I pompieri hanno anche sequestrato alcune bombole di gas nell'atrio dell'appartamento.