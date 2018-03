Uccise sindaco: no attenuanti,confermato ergastolo ex agente

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - E' stata confermata la condanna all' ergastolo per l'ex vicecomandante della Polizia Locale Giuseppe Pegoraro che il 2 luglio 2013 sparò al sindaco di Cardano al Campo (Varese), Laura Prati, morta dopo 20 giorni in ospedale e ferì anche l'allora vicesindaco, Costantino Iametti. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado 'bis' scaturito dalla sentenza della Cassazione che aveva rinviato a un nuovo giudizio per valutare la concessione delle attenuanti generiche all'imputato. I giudici (presidente della Corte Guido Piffer) hanno accolto la richiesta dell'Avvocato generale Nunzia Gatto, che aveva chiesto la conferma dell'ergastolo inflitto in primo e secondo grado, senza attenuanti. "Abbiamo ottenuto giustizia e spero che con con oggi sia finita definitivamente, anche se nessuno mi darà indietro mia madre", ha detto il figlio della vittima, dopo il verdetto.