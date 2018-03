Trasporti: Sala, irrealistico non ritoccare biglietto mezzi

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Aumenterà il prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici a Milano anche se non quest'anno. "Il messaggio - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala alla presentazione del primo bus elettrico di Atm - è che non è realistico e possibile non ritoccate il biglietto, ma sulla formula e modi cercheremo di tutelare chi è più in difficoltà". Da tempo si parla di un possibile aumento da 1,5 a 2 euro. "Ho dato mandato agli uffici di privilegiare gli abbonamenti, eliminare quanto più possibile il cartaceo e tutelare le fasce un po' più deboli - ha aggiunto Sala -. Per quest'anno confermo che non ci saranno aumenti. Confermo però che stiamo valutando l'ipotesi di farlo l'anno prossimo, ma voglio dire ai milanesi che la contropartita è un servizio che ci impegniamo a migliorare sempre di più e che fa di Milano una città leader a livello europeo".