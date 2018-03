Rapina in banca a Milano, bottino di 2mila euro in monetine

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Bottino da 2mila euro, e in monetine, per tre banditi che questa mattina hanno rapinato l'agenzia della Banca Popolare di Milano in piazzale Accursio, a Milano. Pochi minuti prima delle 9 i tre hanno fatto irruzione col volto coperto e armati di punteruoli e coltellini. Hanno chiuso i tre dipendenti in un ufficio e, non potendo aprire la cassaforte temporizzata, hanno portato via il contenuto di alcuni cassetti: circa 2mila euro in monete. Infine sono scappati uscendo da una finestra del bagno dopo aver divelto le inferriate. Gli accertamenti investigativi sono condotti dalla polizia. (ANSA).