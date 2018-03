Lazio: LeU, no condizioni politiche per entrare in giunta

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Liberi e uguali del Lazio ritiene che non ci siano le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale". Così in una nota i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino. "Abbiamo consegnato ieri mattina al presidente Zingaretti - spiegano - la proposta unitaria di LeU per l'individuazione della figura che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assessore. Una ristrettissima rosa di nomi espressione del pluralismo del movimento". La "mancata risposta" del governatore è alla base della decisione di Leu. "Zingaretti ha strutturato la Giunta senza coinvolgere nella discussione le forze politiche di maggioranza. Venerdì scorso, infatti, abbiamo appreso dalla stampa la composizione della struttura di governo della Regione Lazio nonché la delega che ci era stata attribuita. Per senso di responsabilità abbiamo ritenuto opportuno non sollevare pubblicamente alcuna polemica", hanno commentato i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino.