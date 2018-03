M5S: Anzaldi (Pd), su reddito Bonafede senza vergogna

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Dopo cinque anni di propaganda in tutte le trasmissioni tv, a tutte le ore e a reti unificate, ora i cinquestelle dicono che si erano sbagliati, che il reddito di cittadinanza per tutti era una bufala, che è 'irrealizzabile'. Non è uno scherzo, è quello che ha dichiarato senza vergogna Bonafede, il braccio destro di Di Maio, a Radio24. Siamo oltre qualsiasi abuso della credulità popolare! Davvero pensano che gli italiani siano 'rincoglioniti', come ha detto Di Battista? I conti non potevano farli prima delle elezioni?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna".