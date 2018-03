Aeronautica: prove sorvolo Firenze in vista show Frecce

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Prove di volo, stamani sopra al cielo di Firenze in vista dell'arrivo delle Frecce Tricolori, che domani, a dieci anni di distanza dall'ultima volta, torneranno a salutare il capoluogo toscano in occasione del 95/o anniversario della fondazione dell'Aeronautica Militare e dell'80/o anniversario della nascita della Scuola di guerra aerea (Sga) delle Cascine, oggi Istituto di scienze militari aeronautiche. In mattinata, un velivolo è passato varie volte sul centro per 'testare' lo spazio dell'esibizione e prendere i punti di riferimento, un'operazione decisiva per la riuscita, anche coreografica, dello spettacolo aereo. Le Frecce sempre stamani sono atterrate anche all'aeroporto militare di Pisa dopo un passaggio di prova: dopo l'esibizione su Firenze, infatti, domani la pattuglia acrobatica nazionale passerà anche sulla città della torre intorno alle 12.