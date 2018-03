Papa: tweet, sulla croce rinasce la speranza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 MAR - "Gesù trasforma il nostro peccato in perdono, la nostra paura in fiducia: sulla Croce è nata e rinasce sempre la nostra speranza". Lo dice Papa Francesco in un tweet che prepara alle celebrazioni di Pasqua. Di croce si parlerà anche venerdì sera al Colosseo nella Via Crucis del Papa preparata dagli studenti romani. "Ti vedo Gesù" sarà l'incipit di ogni meditazione. "Mi guardo intorno e vedo occhi fissi sullo schermo del telefono, impegnati sui social network ad inchiodare ogni errore degli altri senza possibilità di perdono", si legge in una delle preghiere. "Cadiamo così tante volte che perdiamo il conto - dicono ancora i giovani -, ma speriamo sempre che ogni caduta sia l'ultima, perché ci vuole il coraggio della speranza per affrontare la sofferenza".