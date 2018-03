Italiano scomparso: padre, non credo a Istanbul per incontro

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Ho ricaricato la batteria del telefono di Alessandro e ho fatto tutti gli ultimi numeri che aveva chiamato: nessun estraneo. Solo amici e colleghi di lavoro". Eligio Fiori continua a rimaner a Istanbul per cercare di capire che cosa è successo al figlio Alessandro, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e scomparso. "Ieri, con la polizia, abbiamo ripercorso il tragitto in base alle telecamere. L'ultima lo riprendeva mentre stava andando nella zona del Consolato italiano, ma lì non è mai arrivato", racconta il padre del manager il quale non crede che, come raccontato da un telespettatore a Chi l'ha visto, il figlio dovesse incontrare una persona a Istanbul. "Ripeto, nel telefono nessun numero di estranei", ha ribadito Eligio Fiori.