Ministero Land, Puigdemont detenuto come tutti gli altri

(ANSA) - BERLINO, 27 MAR - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in carcere in Germania, "relativamente alla situazione sta bene, si mostra molto cooperativo", "mangia, beve, partecipa alle attività quotidiane" e "non vuole alcuno status speciale". Lo spiega all'ANSA Oliver Breuer, portavoce del ministero della Giustizia dello Schleswig-Holstein, a proposito delle condizioni materiali della detenzione del leader indipendentista catalano, di cui ieri il giudice tedesco ha convalidato il fermo. Puigdemont si trova in una cella di 7 per 9 metri quadrati.