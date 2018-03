Siria: continua la massiccia evacuazione dalla Ghuta

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAR - Continua anche oggi, per il sesto giorno consecutivo, l'esodo di migliaia di miliziani e i loro familiari dalla Ghuta orientale, vicino a Damasco, in quello che potrebbe diventare uno dei maggiori trasferimenti di popolazione nella guerra civile siriana. La notte scorsa, secondo i mezzi d'informazione governativi, oltre 6.700 persone, di cui 1.620 insorti, hanno lasciato l'ex enclave ribelle, aggiungendosi alle 6.400 dei due giorni precedenti e ai 7.000 fatti partire prima da un'altra sezione della Ghuta a bordo di autobus. Tutti sono diretti a Idlib, la provincia nel nord-ovest della Siria ancora controllata da gruppi ribelli e qaedisti, dove erano già stati trasferiti in passato miliziani e civili evacuati da altre città, tra cui Aleppo. Le operazioni sono state negoziate dalla Russia, alleata del governo di Bashar al Assad, ma non sono state approvate dalle Nazioni Unite, che le interpretano come un trasferimento forzato di popolazioni contrarie al regime.(ANSAmed).