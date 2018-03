(ANSA) - PECHINO, 28 MAR - I media di Pechino confermano che Kim Jong-un è in visita in Cina, su invito di Xi Jinping: è il primo incontro tra i due leader in carica. Kim ha detto a Xi che dipende da Usa e Sud Corea la denuclearizzazione della penisola. Il leader nordcoreano quindi ha invitato il presidente cinese in Nord Corea.