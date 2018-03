Pasqua: Confesercenti, 4,8 mln presenze, calo -1,2% sul 2017

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dopo un 2017 record sul fronte delle presenze, il 2018 parte con il freno a mano tirato. Secondo l'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti, infatti, dopo un primo trimestre positivo ma sotto le attese (+0,9% presenze), le previsioni per le festività pasquali sono, per la prima volta in due anni, negative: le presenze complessive dovrebbero attestarsi sui 4,8 milioni, con un calo del -1,2% rispetto alla Pasqua del 2017. A pesare innanzitutto la collocazione "bassa" della festa che non ha mai fatto registrare risultati migliori ma soprattutto il calo dei turisti italiani (-2,2%). In generale dall'indagine emerge una Pasqua senza pienoni e all'insegna del mordi e fuggi. A eccezione del Nord Ovest e del Sud-Isole, per le quali si stimano valori di stabilità, le altre aeree segnano flessioni del -1,9%. Calano laghi (-3,5%) e località marine (-3,8%), resiste il mercato verso le città d'arte e le località di montagna, grazie soprattutto ai turisti provenienti da oltre confine.