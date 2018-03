Birmania: eletto presidente Win Myint vicino a San Suu Kyi

(ANSA) - NAYPYITAW, 28 MAR - Win Myint - ex presidente della Camera bassa e militante nella Lega nazionale per la democrazia (Nld) di San Suu Kyi sin dalla fondazione del partito nel 1988 - è stato eletto dal Parlamento birmano nuovo presidente del Paese. Myint (66), figura di primo piano della legislatura, è noto per la forza delle proprie convinzioni politiche, diversamente dal suo predecessore Htin Kyaw, ritenuto per lo più un prestanome del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. Il nuovo presidente è stato più volte arrestato dal regime militare birmano. Eletto parlamentare con Suu Kyi alle elezioni del 2012 e poi ancora nel 2015, è ritenuto una figura incorruttibile.