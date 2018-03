Governo: Marcucci, dialogo con M5S?Abbiamo programmi opposti

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Ho l'impressione che non si siano letti i programmi elettorali. Il programma elettorale del M5S sostanzialmente su tutti i punti dice questioni e pone temi opposti alle nostre istanze e alle nostre battaglie". Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Pd, ad Agorà, la trasmissione di RaiTre condotta da Serena Bortone, a proposito di un possibile dialogo con il M5S. "Ho assistito con curiosità - ha quindi aggiunto - a un Paragone neodemocristiano, nei toni, nei modi e anche nei contenuti. Per quel che riguarda il Pd - ha ricordato - noi abbiamo un documento che è quello dell'Assemblea Nazionale molto chiaro sul nostro posizionamento: in una democrazia avanzata fare un'opposizione costruttiva e di buon senso abbia un grande valore, sia molto importante. Su questo siamo determinati a lavorare".