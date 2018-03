Pasqua: Cna, 12 milioni di turisti e 3 miliardi di movimento

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Tre miliardi di movimento economico e 12 milioni di turisti tra italiani e stranieri con il grande catalizzatore delle rappresentazioni sacre della Settimana Santa: è la previsione frutto di un'indagine sulle festività pasquali condotta dal Centro studi Cna in collaborazione con Cna Turismo e Commercio. E proprio questi eventi religiosi - sono tantissimi in tutta Italia dalla Madonna che scappa di Sulmona alle processioni degli incappucciati di Isernia e delle macchine di Verbania - movimentano da soli tra i 600 e i 750 milioni. Tra viaggi, pernottamenti, pasti, acquisti di prodotti tipici e di souvenir, ingressi a pagamento, il turismo pasquale movimenterà complessivamente una cifra tra i 2,8 e i 3,2 miliardi. Rispetto al 2016 l'incremento previsto è del 6,5%. Eventuali raffronti con il 2017 - secondo la Cna - sono improponibili in quanto l'anno scorso la Pasqua cadde a ridosso del 25 aprile e del 1 maggio: ne derivò una sorta di super-ponte.