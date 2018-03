Francia: omaggio a gendarme-eroe

(ANSA) - PARIGI, 28 MAR - E' cominciato sotto una fitta pioggia, in una giornata invernale, l'omaggio nazionale al gendarme-eroe, Arnaud Beltrame, voluto dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Beltrame, che si è offerto al posto di una donna ostaggio ed è stato ucciso venerdì dal terrorista Radouane Ladkim in un supermercato di Trebes, è stato promosso a titolo postumo al grado di colonnello Centinaia di persone sono attese a conclusione del corteo - che è passato alcuni minuti fa davanti al Pantheon - nel cortile degli Invalides. Lì - dopo che tutta la Francia si fermerà per un minuto di silenzio in segno di raccoglimento - il presidente Macron pronuncerà l'elogio funebre dell'ufficiale, 44 anni, che "ha fatto dono della sua vita per proteggere i nostri concittadini", come ha detto il capo dello stato.