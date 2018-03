(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong Un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro incontro": lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet. "Ho ricevuto la notte scorsa un messaggio da Xi Jinping (in cui mi dice, ndr) che il suo incontro con Kim Jong-un è andato molto bene e che Kim aspetta il suo incontro con me", ha scritto ancora il presidente americano. "Allo stesso tempo, e sfortunatamente, le piu' forti sanzioni e pressioni devono essere mantenute a tutti i costi!", ha aggiunto Trump.