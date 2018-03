(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La Pasqua "non finisce con la colomba, con le uova, è bello, in famiglia" ma con questa celebrazione "incomincia l'annuncio alla missione. L'annuncio è il nocciolo, è il 'kerygma', una parola difficile ma che dice tutto". Lo ha detto Papa Francesco che nell'udienza generale oggi dedicata al Triduo pasquale, ha sottolineato che Pasqua per i cristiani è più importante di Natale: "Io vorrei farvi una domanda: quale festa è la più importante della nostra fede? Il Natale o la Pasqua? La Pasqua. Io fino a 15 anni credevo fosse il Natale" e invece "è la Pasqua perché è la festa della nostra salvezza", ha detto il pontefice. Nella notte di Pasqua Francesco battezzerà "otto persone adulte che incominciano la vita cristiana", come ha annunciato lui stesso.