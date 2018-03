Siria: Onu, 150 mln dlr per sfollati

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 MAR - Il coordinatore dell'Onu per la Siria, Ali al Zaatari, ha lanciato oggi un appello alla comunità internazionale per la raccolta di 150 milioni di dollari necessari per dare assistenza a circa 250.000 civili costretti nelle ultime settimane a lasciare le loro case a causa dell'offensiva governativa nella Ghuta orientale e turca nella regione curda di Afrin. Secondo Zaatari, citato dall'agenzia Ap, almeno 80.000 persone sono fuggite dalla Ghuta, mentre altre 50.000 vivono ancora nei rifugi per ripararsi dai bombardamenti e dai combattimenti. Circa 180.000, ha aggiunto il coordinatore delle Nazioni Unite, sono invece stati sfollati da Afrin e sono ammassati nella città di Tel Rifaat, nel nord della Siria. "Gli aiuti finanziari stanno arrivando, ma sono ancora sotto i livelli necessari", ha sotolineato Zaatari.