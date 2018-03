Gb: annullato rilascio tassista stupratore seriale

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - L'Alta Corte di Londra ha annullato, con un verdetto che ha pochi precedenti, il contestato rilascio anticipato sulla parola concesso - dopo meno di 10 anni di detenzione - a John Worboys, tassista stupratore seriale condannato per aver abusato di decine di donne. Il ricorso era stato presentato da due vittime ed è stato accolto con la motivazione che occorrono nuove indagini su denunce di ulteriori violenze attribuite a Worboys dopo la sua condanna. Il rilascio era stato deciso dal Parole Board, sorta di tribunale di sorveglianza allargato formato da magistrati, criminologi e psichiatri che valuta i casi di scarcerazione e liberta' vigilata nel Regno, il cui presidente, Nick Hardwick, si è immediatamente dimesso dopo la decisione dell'Alta Corte. Il caso è stato al centro di forti polemiche nell'opinione pubblica. Worboys era stato condannato nel 2009 sulla base delle accuse di 12 donne, drogate e violentate. In seguito, erano emersi tuttavia sospetti ulteriori, per un totale di oltre 100 presunti stupri