Bridge: Salsomaggiore per tre giorni la 'capitale italiana'

(ANSA) - PARMA, 28 MAR - Dal 29 al 31 marzo la capitale italiana del bridge sarà Salsomaggiore Terme (Parma), dove sono attesi almeno mille appassionati. Tra le gare più interessanti il campionato degli junior-bridgisti, organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge: 150 ragazzi fra i 10 e i 26 anni saranno suddivisi in base all''anzianità bridgistica' (facendo riferimento all'anno di inizio del proprio percorso di apprendimento) in due sezioni, esordienti ed esperti, e si cimenteranno in formule di gioco a coppie e a squadre. Le gare si svolgeranno sotto lo sguardo dei talent scout federali, per dare ai più promettenti l'opportunità di vestire la maglia Azzurra della Nazionale. "La maggior parte dei giovani iscritti al campionato - spiega Gianluca Frola, segretario generale della Federazione - si è appassionata attraverso i corsi organizzati nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Sono spesso i professori a proporre ai presidi questo gioco come attività curricolare o extracurricolare". (ANSA).