(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Paura oggi pomeriggio in una classe elementare dell'Istituto Comprensivo A. Stoppani, nell'omonima via a Milano, per il cedimento dei pannelli di una controsoffittatura che hanno colpito alcuni bambini. Quatto alunni di otto anni, tra cui tre bambine, sono stati visitati dai paramedici del 118 ma non hanno riportato alcuna ferita. L'episodio è accaduto poco dopo le 14 all'interno della 3a C. I bambini si sono spaventati e i maestri hanno sgomberato l'aula in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, del 118 della Polizia Locale. Da accertare le cause del crollo.(ANSA).