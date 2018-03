(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini, parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte. Il leader del Carroccio 'guarda' poi in 'casa' 5 Stelle: "Ma da solo Di Maio dove va... Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".