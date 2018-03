(ANSA) - TARANTO, 28 MAR - Un giovane di 25 anni è stato ferito con tre colpi di pistola alle gambe mentre si trovava in sella a una moto in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. L'agguato è avvenuto a mezzogiorno. A sparare, secondo le prime testimonianza raccolte dagli inquirenti, sarebbe stato un uomo che si è poi allontanato a piedi. Il ferito, trasportato in ospedale dal 118, è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e i colleghi della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per risalire al responsabile e stabilire il movente.