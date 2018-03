(ANSA) - MATERA, 28 MAR - Il gip di Matera, Angela Rosa Nettis, ha disposto gli arresti domiciliari per il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Paolo Castelluccio, che era in carcere da sabato scorso dopo essere stato arrestato dalla Polizia per una vicenda di di stalking nei confronti di una donna con la quale ha avuto una relazione sentimentale. La decisione è stata presa dal magistrato dopo l'udienza di convalida dell'arresto. L'interrogatorio di Castelluccio - difeso dagli avvocati Donatello Cimadomo e Vincenzo Celano - è durato circa un'ora e - secondo quanto si è appreso - l'indagato ha risposto a tutte le domande del magistrato.