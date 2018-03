Egitto: nazionale riportata al Cairo in anticipo per votare

(ANSA) - IL CAIRO, 28 MAR - La nazionale di calcio egiziana, che in Egitto sta godendo di un'immensa popolarità grazie alla qualificazione ai mondiali in Russia, è rientrata al Cairo in anticipo da una trasferta per consentire ai giocatori di votare alle elezioni presidenziali che si concludono stasera alle 21. Lo segnalano fonti aeroportuali. I sette campioni che giocano in squadre europee però non sono rientrati e, come Mohamed Salah, sono tornati invece subito presso i club di appartenenza (il 'faraone' al Liverpool). "Subito dopo il loro arrivo al Cairo i calciatori si sono portati immediatamente alle urne per votare e il loro ritorno" è stato "anticipato per consentire loro" di partecipare alle presidenziali, hanno sottolineato le fonti ricordando che la nazionale è stata in Svizzera per incontri amichevoli di preparazione con Portogallo e Grecia.