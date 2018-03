(ANSA) - AOSTA, 28 MAR - Una corsa estrema da Genova al Monte Rosa per tentare un record: è la sfida di Nico Valsesia, atleta poliedrico intenzionato a coprire i 260 chilometri che separano il mare dalla vetta alta 4.554 metri prima in bicicletta e poi con gli sci d'alpinismo. Il tentativo è fissato per sabato 7 e domenica 8 aprile. Valsesia non è nuovo a imprese di questo genere. Ha già stabilito il record record mondiale assoluto di ascesa no stop su quattro vette: Elbrus, Aconcagua, Kilimangiaro (più il test del Monte Bianco). Tutti primati registrati e riconosciuti dalla International Skyrunning Federation. La scalata del Monte Rosa è una delle tappe di avvicinamento all'impresa 'From zero to Everest, prevista per il 2019.(ANSA).