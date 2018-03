(ANSA) - TREVISO, 28 MAR - E' stato arrestato in Sicilia 27 anni dopo la sentenza che l'aveva condannato a 15 anni di prigione un uomo di origini marocchine ritenuto responsabile dell'omicidio del cognato, avvenuto il 31 luglio 1991 in Veneto, a Susegana (Treviso). Abdelkabir Souhair, 60 anni, è stato arrestato dalla polizia ad Agrigento. In base alla ricostruzione dell'accusa, l'uomo aveva colpito con un bastone nel corso di una lite, in una casa colonica di Susegana dove abitava con altri connazionali, il cognato all'epoca 38enne, Lahoucine El Mahmoudi. La vittima dell'aggressione morì dopo due giorni al reparto rianimazione dell'ospedale di Conegliano (Treviso). Souhair si trova ora detenuto nel carcere di Agrigento.