Salvini, non mi vedo a fare il ministro di Di Maio

(ANSA) - VENAFRO (CAMPOBASSO), 28 MAR - "Non mi vedo a fare il ministro di un governo Di Maio. Il centrodestra ha preso più voti e ritengo che il candidato presidente del Consiglio debba essere del centrodestra. Se no qui si fa la figura del gambero...Siamo generosi ma non fino a questo punto". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per il nuovo governo.