(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino ad ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni. Shulkin è il secondo ministro del suo governo che Donald Trump sostituisce, dopo le dimissioni del segretario per la Sanità. In entrambi i casi erano emerse polemiche di natura etica su spese per i viaggi sostenute dai ministri. Trump indica Jackson, attualmente suo medico alla Casa Bianca, in sostituzione di Shulkin.