La colla cinese era nociva: sequestri in tutta Italia

La Guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 350mila confezioni di colla potenzialmente pericolosa. La merce, per un valore di circa 2 milioni di euro, era stoccata in depositi dislocati in tutta Italia. Nove gli imprenditori, italiani e cinesi denunciati per reati che vanno dalla frode in commercio alla vendita di prodotti pericolosi.

Gli stick, di uso comune, erano composti da materiali tossici e nocivi, false anche le etichettature apposte sulle confezioni riportanti indicazioni contraffatte. In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, anche in piccolissime quantità, avrebbero potuto provocare lesioni acute o croniche.