Camera: verso vicepresidenza Pd, ma niente questore

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Anche alla Camera il Pd non avrà un questore ma solo un vicepresidente, per la cui carica i Dem candidano Ettore Rosato. E' quanto emerge dall' Assemblea del gruppo del Pd alla quale il presidente Graziano Delrio sta riferendo l'esito dei contatti con M5s e il centrodestra. Il Pd, inoltre, non avrà nemmeno uno degli otto segretari d'Aula, benchè nella passate legislature sia stata sempre assicurata la presenza di tutti i gruppi tra gli otto. I Dem voteranno un proprio esponente per il collegio dei questori, Maria Rosa de Giorgi, e uno per i segretari, Alessia Morani, ma si tratta di candidature di bandiera.