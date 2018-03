Terrorismo: giudici belgi, sentenza Salah il 23 aprile

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAR - I giudici della Corte penale di Bruxelles hanno ascoltato oggi le ultime memorie relative alla costituzione di parte civile di un'associazione delle vittime nell'ambito del processo a Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli attacchi di Parigi e Sofien Ayari, complice con cui si nascondeva a Bruxelles. I giudici hanno annunciato una sentenza per il 23 aprile alle 8.45. I due devono rispondere per le tentate uccisioni di agenti di polizia in un contesto terroristico, e di possesso illegale di armi, mentre erano barricati in un appartamento a rue du Dries a Forest, un quartiere di Bruxelles, il 15 marzo 2016, pochi giorni prima degli attentati nella capitale belga.