Fisco: la Gdf di Ravenna sequestra marchio Ishikawa

(ANSA) - RAVENNA, 29 MAR - La Guardia di Finanza di Ravenna, su provvedimento d'urgenza della Procura della Repubblica, ha sequestrato il marchio di calzature "Ishikawa". Secondo l'indagine il titolare della ditta individuale proprietaria del brand ha sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, rimanendo completamente sconosciuto al fisco e occultando gli ingenti guadagni, 7,5 milioni tra 2012 e 2014 per un'evasione fiscale calcolata in oltre 3,5 milioni. I proventi incassati venivano trasferiti su conti correnti intestati a terzi per poi essere spostati su depositi bancari negli Stati Uniti, non aggredibili dal fisco italiano. La proprietà del marchio era stata formalmente ceduta a una società elvetica di cui, tuttavia, il titolare della ditta ravennate aveva la piena disponibilità, così trasferendo in Svizzera anche gli elevati diritti di royalties derivanti dall'utilizzo del brand, oltre che, fittiziamente, la propria residenza, continuando ad operare in Italia in completa evasione d'imposta. (ANSA).