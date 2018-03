Mafia: Scu, condannate in Puglia le donne del boss

(ANSA) - LECCE, 29 MAR - Traffico di droga e mafia: a Lecce 37 imputati su 38 (una assoluzione) sono stati condannati dal giudice per l'udienza preliminare Cinzia Vergine complessivamente a 650 anni di carcere e tra loro le pene più alte sono state decise per le donne imparentate con i boss. L'operazione nella quale avvennero gli arresti, chiamata 'Federico II' risale al mese di dicembre di due anni fa e consentì di smantellare un'organizzazione legata a 'vecchi' nomi della Sacra Corona Unita e ormai gestita in buona parte dalle donne dei boss detenuti. Gabriella De Dominicis, moglie del detenuto Massimo Signore e suocera del boss Andrea Leo è stata condannata a 18 anni, cinque mesi e 10 giorni di reclusione. Undici anni e otto mesi a Maria Valeria Ingrosso, figlia della De Dominicis. Dodici anni, cinque mesi e 10 giorni a Francesca De Dominicis, sorella di Gabriella.