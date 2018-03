(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAR - Migliaia di persone tra civili e miliziani continuano da giorni a lasciare la Ghuta, l'area a est di Damasco conquistata quasi del tutto dalle forze governative, per raggiungere la regione nord-occidentale di Idlib sotto controllo indiretto turco. Secondo quanto riferiscono fonti sul terreno, circa seimila persone tra combattenti e civili hanno lasciato nella notte a bordo di pullman i sobborghi di Zamalka e Arbin nella Ghuta orientale diretti verso Idlib. Sono intanto in corso ancora negoziati tra Russia, alleata del governo siriano, e Jaysh al Islam, l'ultima milizia che ancora non si è formalmente arresa nella Ghuta e che controlla la cittadina di Duma.