(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Resta ferma la linea dell'opposizione ma dire opposizione non basta: bisogna presentarsi al Quirinale indicando qual è l'agenda del Pd, che si caratterizzi in particolare sui temi del sociale. E' il ragionamento che, a quanto si apprende, il ministro Andrea Orlando ha fatto questa mattina prendendo la parola nell'assemblea dei deputati Pd. Orlando, come Franceschini, si è detto convinto che serva un'assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato per un confronto sull'agenda che la delegazione Dem porterà al Colle. Un'assemblea da tenersi dunque prima dell'inizio delle consultazioni.