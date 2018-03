(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - David Shulkin, l'ex ministro per i veterani cacciato via Twitter da Donald Trump e sostituito con il medico personale del tycoon, in una lettera aperta al New York Times va al contrattacco e parla di un clima a Washington divenuto "avvelenato, caotico, pesante e sovversivo". Un clima a causa del quale, scrive, "e' diventato impossibile portare avanti il proprio lavoro".