May sventola bandiera Brexit, 'più soldi a scuola e sanità'

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - La Brexit può garantire al Regno Unito "un futuro luminoso" e porterà a regime nel bilancio nazionale più risorse da spendere per "l'Nhs (la sanità pubblica) e le scuole". Se ne dice convinta la premier conservatrice Theresa May, in un'intervista rilasciata alla Bbc a margine dell'odierno tour nel Paese a un anno esatto dalla data fissata per l'uscita formale della Gran Bretagna dall'Ue. "Lasciando l'Unione, ovviamente non dovremo più versare vaste somme di denaro (al bilancio di Bruxelles)... quindi avremo più soldi disponibili per le nostre priorità, come l'Nhs e le scuole", ha detto, insistendo sull'obiettivo di restituire ai britannici "una nazione indipendente per il futuro". Di opinione opposta l'ex primo ministro laburista Tony Blair, intervistato pure dalla Bbc dopo un evento pubblico contro la Brexit: che secondo Blair può essere "ancora fermata", magari con "un secondo referendum". A suo parere ci "sono più speranze" di un ripensamento oggi "rispetto a pochi mesi fa".