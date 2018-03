Giustizia: Firenze entra in network Corte arbitrato Aja

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Le udienze amministrate dalla Corte permanente di arbitrato (Pca) dell'Aja potranno tenersi anche a Firenze: con l'accordo siglato oggi da Hugo H. Siblesz, segretario generale della Pca, e Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze, il capoluogo toscano entra a far parte di un network globale dell'arbitrato e si aggiunge ad altre 27 località di tutti i continenti dove la Pca ha accordi di cooperazione. E' la prima intesa realizzato dalla Corte olandese in Italia. L'accordo ha lo scopo di facilitare lo svolgimento dei procedimenti amministrati dalla Corte per la risoluzione di controversie tra Stati e Stati ed enti privati in Italia, prevede che la Camera fiorentina possa organizzare incontri di mediazione della Florence international mediation chamber nella sede della Pca all'Aja. Infine le istituzioni si impegnano a promuovere metodi di risoluzione alternativa delle controversie internazionali come la mediazione e l'arbitrato, attraverso l'organizzazione di iniziative congiunte.