Toninelli, Se costituzionale non chiudiamo alla flat tax

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Io sono molto, molto, contento che Matteo Salvini abbia aperto sul reddito di cittadinanza e con lui Giorgetti (capogruppo Lega alla Camera, ndr): allo stesso modo noi potremmo dire loro che se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai". Così il capogruppo M5s Danilo Toninelli parlando degli incontri di questa mattina promossi dal Movimento con le altre forze politiche. "Noi non abbiamo visto la proposta sulla flat tax nel dettaglio ma - spiega Toninelli - abbiamo detto che vogliamo fare un taglio delle tasse che sia costituzionale e che vogliamo vedere la proposta nel dettaglio. Così come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza: questo è un modo serio di fare politica davanti ai cittadini e nel Parlamento della Repubblica italiana".