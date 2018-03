Papa: a detenuti confida, mi devo operare di cataratta

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Papa, in visita al carcere di Regina Coeli per i riti del Giovedì Santo, parla della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene". Poi a sorpresa ha confidato: "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento".