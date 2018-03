Attendono funerale, travolti da auto. Tre feriti in Friuli

(ANSA) - UDINE, 29 MAR - Tre persone, una coppia e una conoscente, sono rimaste ferite in un incidente stradale, dopo essere state travolte nel primo pomeriggio da un'auto ad Aiello del Friuli (Udine) mentre aspettavano di entrare in chiesa per un funerale. L'incidente si è verificato poco prima delle 15. Un giovane neopatentato ha perso il controllo di una utilitaria, probabilmente per l'asfalto bagnato dalla pioggia, ed è finito sul marciapiede travolgendo marito, moglie e un'altra donna che stavano aspettando di entrare in chiesa per i funerali di un uomo di 45 anni morto per un incidente stradale. Sono stati ricoverati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.